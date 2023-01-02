США завтра запустять створений українськими вченими наносупутник

У відомстві зазначають, що запуск пройде з мису Канаверал за допомогою ракети-носія Falcon-9 компанії Ілона Маска SpaceX.

У МОН нагадують, що супутник створили вчені Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за бюджетні кошти. Після виведення на орбіту наносупутник забезпечить реалізацію наукового експерименту дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Переглянути запуск супутника в прямому ефірі можна буде 3 січня о 16:00 за посиланням.