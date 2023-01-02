США завтра запустят созданный украинскими учеными наноспутник

В ведомстве отмечают, что запуск пройдет с мыса Канаверал при помощи ракеты-носителя Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX.

В МОН напоминают, что спутник создали ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" за бюджетные средства. После выведения на орбиту наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) разных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Посмотреть запуск спутника в прямом эфире можно будет 3 января в 16:00 по ссылке.