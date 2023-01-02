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США завтра запустять створений українськими вченими наносупутник

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Понеділок 02 січня 2023 20:45
США завтра запустять створений українськими вченими наносупутник Ілюстративне фото: США завтра запустять створений українськими вченими наносупутник (airforce-technology.com)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки завтра, 3 січня, проведуть запуск наносупутника PolyITAN-HP-30, створеного українськими вченими до 30-річчя незалежності нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки України.

У відомстві зазначають, що запуск пройде з мису Канаверал за допомогою ракети-носія Falcon-9 компанії Ілона Маска SpaceX.

У МОН нагадують, що супутник створили вчені Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за бюджетні кошти. Після виведення на орбіту наносупутник забезпечить реалізацію наукового експерименту дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Переглянути запуск супутника в прямому ефірі можна буде 3 січня о 16:00 за посиланням.

Нагадаємо, раніше голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, як супутник ICEYE, який придбали коштом українців, допомагає нашим військовим.

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