США завтра запустят созданный украинскими учеными наноспутник

Соединенные Штаты Америки завтра, 3 января, проведут запуск наноспутника PolyITAN-HP-30, который был создан украинскими учеными к 30-летию независимости нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

В ведомстве отмечают, что запуск пройдет с мыса Канаверал при помощи ракеты-носителя Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX.

В МОН напоминают, что спутник создали ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" за бюджетные средства. После выведения на орбиту наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) разных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Посмотреть запуск спутника в прямом эфире можно будет 3 января в 16:00 по ссылке.