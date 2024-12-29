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США завтра оголосять важливе рішення на підтримку України, - Зеленський

Неділя 29 грудня 2024 21:56
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США завтра оголосять важливе рішення на підтримку України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати Америки готують важливе рішення на підтримку України. Офіційне оголошення очікується вже завтра.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює протягом цих років війни на захист України", - поінформував глава держави.

Зеленський додав, що допомога яку оголосять, має підтримати стабілізаційну роботу на фронті. Також він підкреслив, що більш повне постачання від партнерів зберігає більше життів українських воїнів.

"Працюємо й для того, щоб інші наші партнери теж зберігали підтримку на необхідному рівні", - резюмував президент.

Нагадаємо, кілька днів тому видання Associated Press писало, що США в понеділок, 30 грудня, мають оголосити про пакет військової допомоги для України в розмірі 1,25 млрд доларів.

У великий пакет підтримки увійде значна кількість боєприпасів, зокрема для зенітно-ракетних систем і системи протиповітряної оборони HAWK. Крім цього будуть ракети Stinger і артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Війна в Україні
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