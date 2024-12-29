ua en ru
Вс, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

США завтра объявят важное решение в поддержку Украины, - Зеленский

Воскресенье 29 декабря 2024 21:56
UA EN RU
США завтра объявят важное решение в поддержку Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соединенные Штаты Америки готовят важное решение в поддержку Украины. Официальное объявление ожидается уже завтра.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины - мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в течение этих лет войны в защиту Украины", - проинформировал глава государства.

Зеленский добавил, что помощь которую объявят, должна поддержать стабилизационную работу на фронте. Также он подчеркнул, что более полное снабжение от партнеров сохраняет больше жизней украинских воинов.

"Работаем и для того, чтобы другие наши партнеры тоже сохраняли поддержку на необходимом уровне", - резюмировал президент.

Напомним, несколько дней назад издание Associated Press писало, что США в понедельник, 30 декабря, должны объявить о пакете военной помощи для Украины в размере 1,25 млрд долларов.

В большой пакет поддержки войдет значительное количество боеприпасов, в том числе для зенитно-ракетных систем и системы противовоздушной обороны HAWK. Помимо этого будут ракеты Stinger и артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 30 декабря
Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 30 декабря
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта