США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ

Вчора, 4 січня, президент США Джо Байден підтвердив наміри США передати Україні БМП Bradley, а сьогодні вже стало відомо, що вони будуть в новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання,
Оновлено 20:45.
Як пише агентство Associated Press, новий пакет буде включати допомогу на 2,85 мільярда доларів, що робить його найбільшим з попередніх
До пакета допомоги від США, за даними джерел AP, також увійдуть бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, а також велика кількість ракет та інших боєприпасів.
Нагадаємо очікується, що американські бойові машини піхоти M2 Bradley, які називають легкими танками, збільшать можливості Збройних сил у майбутніх контрнаступальних операціях.
Також до нового пакету допомоги від США можуть увійти додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.
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