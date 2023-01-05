США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ

За даними видання,

Оновлено 20:45.

Як пише агентство Associated Press, новий пакет буде включати допомогу на 2,85 мільярда доларів, що робить його найбільшим з попередніх

До пакета допомоги від США, за даними джерел AP, також увійдуть бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, а також велика кількість ракет та інших боєприпасів.