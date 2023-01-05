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США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ

Фото: новий пакет озброєнь від США для України включає 50 бойових машин Bradley (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 4 січня, президент США Джо Байден підтвердив наміри США передати Україні БМП Bradley, а сьогодні вже стало відомо, що вони будуть в новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання,

Оновлено 20:45.

Як пише агентство Associated Press, новий пакет буде включати допомогу на 2,85 мільярда доларів, що робить його найбільшим з попередніх

До пакета допомоги від США, за даними джерел AP, також увійдуть бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, а також велика кількість ракет та інших боєприпасів.

Нагадаємо очікується, що американські бойові машини піхоти M2 Bradley, які називають легкими танками, збільшать можливості Збройних сил у майбутніх контрнаступальних операціях.

Також до нового пакету допомоги від США можуть увійти додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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