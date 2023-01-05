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США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ

Фото: новый пакет вооружений от США для Украины включает в себя 50 боевых машин Bradley (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 4 января президент США Джо Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley, а сегодня уже стало известно, что они будут в новом пакете помощи от Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания,

Associated Press

Напомним, ожидается, что американские боевые машины пехоты M2 Bradley, которые называют легкими танками, увеличат возможности Вооруженных сил в будущих контрнаступательных операциях.

Также в новый пакет помощи от США могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

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