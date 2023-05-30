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США завтра оголосять про нові санкції проти Росії, - Блінкен

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Вівторок 30 травня 2023 20:52
США завтра оголосять про нові санкції проти Росії, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки запровадять нові антиросійські санкції завтра, 31 травня. Зокрема, вони передбачають експортні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена на брифінгу.

"Завтра (31 травня - ред.) ми оголосимо про нові заходи, засновані на контролі за експортом технологій, які були знайдені в іранських безпілотниках, які використовуються для атак на українських громадян та цивільну інфраструктуру. (Обмеження введуть - ред.) для боротьби з російською дезінформацією, для захисту правозахисників", - заявив Блінкен.

Санкції США проти Росії

Зазначимо, що США регулярно запроваджують санкції проти Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, у травні Вашингтон заборонив ввезення телефонів, диктофонів та побутової техніки в РФ та Білорусь.

Також Білий дім запроваджує санкції проти російських збройних формувань, які беруть участь у війні проти України. Так, нещодавно до списку обмежень потрапив ватажок ПВК "Вагнера" в Малі.

Обмеження вводять і стосовно Ірану, оскільки він постачає Росії дрони-камікадзе "Шахед". Їх країна-агресор застосовує для ударів по Україні.

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