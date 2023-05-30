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США завтра объявят о новых санкциях против России, - Блинкен

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Вторник 30 мая 2023 20:52
США завтра объявят о новых санкциях против России, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки введут новые антироссийские санкции завтра, 31 мая. В частности, они предусматривают экспортные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена на брифинге.

"Завтра (31 мая - ред.) мы объявим о новых мерах, основанных на контроле за экспортом технологий, которые были найдены в иранских беспилотниках, используемых для атак на украинских граждан и гражданскую инфраструктуру. (Ограничения введут - ред.) для борьбы с российской дезинформацией, для защиты правозащитников", - заявил Блинкен.

Санкции США против России

Отметим, что США регулярно вводят санкции против России на фоне полномасштабного вторжения в Украину. К примеру, в мае Вашингтон запретил ввоз телефонов, диктофонов и бытовой техники в РФ и Беларусь.

Также Белый дом вводит санкции против российских вооруженных формирований, которые принимают участие в войне против Украины. Так, недавно в список ограничений попал главарь ЧВК "Вагнера" в Мали.

Ограничения вводят и по отношению к Ирану, поскольку он поставляет России дроны-камикадзе "Шахед". Их страна-агрессор применяет для ударов по Украине.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Война России против Украины
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