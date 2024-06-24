США завтра можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ
Сполучені Штати Америки вже завтра, 25 червня, можуть оголосити про передачу Україні озброєння у рамках нового пакету військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" у Telegram.
Видання зазначає, що інформацію про новий пакет військової допомоги для України від США, до якого увійде озброєння вартістю 150 мільйонів доларів, розкрив неназваний американський чиновник.
При цьому більш детальних подробиць про те, яке озброєння отримають українські захисники, поки що немає.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни США надали Україні найбільшу кількість озброєнь серед усіх країн Заходу.
Востаннє США оголошували про черговий пакет військової допомоги для України кілька тижнів тому. Туди увійшли 155-мм гаубиці, снаряди для реактивних систем залпового вогню та інше озброєння загальною вартістю 225 млн доларів.
Зазначимо, що Вашингтон нещодавно дозволив Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії. При цьому мова не йде про далекобійні ракети ATACMS, які Україна отримала цієї весни.
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