США завтра можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

Сполучені Штати Америки вже завтра, 25 червня, можуть оголосити про передачу Україні озброєння у рамках нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" у Telegram.

Видання зазначає, що інформацію про новий пакет військової допомоги для України від США, до якого увійде озброєння вартістю 150 мільйонів доларів, розкрив неназваний американський чиновник. При цьому більш детальних подробиць про те, яке озброєння отримають українські захисники, поки що немає.