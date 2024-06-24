США завтра могут объявить новый пакет военной помощи Украине, - СМИ

Соединенные Штаты Америки уже завтра, 25 июня, могут объявить о передаче Украине вооружения в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" в Telegram.

Издание отмечает, что информацию о новом пакете военной помощи для Украины от США, в который войдет вооружение стоимостью 150 миллионов долларов, раскрыл неназванный американский чиновник. При этом более детальных подробностей о том, какое вооружение получат украинские защитники, пока нет.