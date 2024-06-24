ua en ru
Пн, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США завтра могут объявить новый пакет военной помощи Украине, - СМИ

Вашингтон, Понедельник 24 июня 2024 20:59
UA EN RU
США завтра могут объявить новый пакет военной помощи Украине, - СМИ Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки уже завтра, 25 июня, могут объявить о передаче Украине вооружения в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" в Telegram.

Издание отмечает, что информацию о новом пакете военной помощи для Украины от США, в который войдет вооружение стоимостью 150 миллионов долларов, раскрыл неназванный американский чиновник.

При этом более детальных подробностей о том, какое вооружение получат украинские защитники, пока нет.

Помощь Украине от США

Напомним, с начала полномасштабной войны США предоставили Украине самое большое количество вооружений среди всех стран Запада.

Последний раз США объявляли об очередном пакете военной помощи для Украины несколько недель назад. Туда вошли 155-мм гаубицы, снаряды для реактивных систем залпового огня и другое вооружение общей стоимостью 225 млн долларов.

Отметим, что также Вашингтон недавно разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России. При этом речь не идет о дальнобойных ракетах ATACMS, которые Украина получила этой весной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
NEWS
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины