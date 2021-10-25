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В США завезли десятки миллионов использованных медицинских перчаток из Таиланда

Автор: Анна Полисученко

В США завезли десятки миллионов использованных медицинских перчаток из Таиланда. Грязные, в следах крови и отходов перчатки из нитрила собирали, отмывали и подкрашивали синей краской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Спрос на одноразовые медицинские перчатки существенно возрос после начала пандемии COVID-19. Объемы махинаций с перчатками могут достигать миллиардов долларов.

Несмотря на то, что власти США и Таиланда ведут уголовные расследования выявленных фактов, на складах в Америке до сих пор могут находиться миллионы использованных средств индивидуальной защиты.

Полностью разобраться с проблемой пока невозможно, так как из-за пандемии в США ввели временное послабление правил ввоза медицинского оборудования.

Из-за чрезвычайного роста спроса на нитриловые перчатки, а не латексные или виниловые, в Юго-Восточной Азии стали возникать фирмы-однодневки, которые решили заработать на проблеме.

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Соединенные Штаты АмерикиТаиланд