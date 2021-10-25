RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У США завезли десятки мільйонів використаних медичних рукавичок з Таїланду

Автор: Анна Полисученко

У США завезли десятки мільйонів використаних медичних рукавичок з Таїланду. Брудні, в слідах крові і відходів рукавички з нітрилу збирали, відмивали і підфарбовували синьою фарбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Попит на одноразові медичні рукавички істотно зріс після початку пандемії COVID-19. Обсяги махінацій з рукавичками можуть досягати мільярдів доларів.

Незважаючи на те, що влада США і Таїланду ведуть кримінальні розслідування виявлених фактів, на складах в Америці досі можуть перебувати мільйони використаних засобів індивідуального захисту.

Повністю розібратися з проблемою поки неможливо, оскільки через пандемію в США ввели тимчасове послаблення правил ввезення медичного обладнання.

Через надзвичайне зростання попиту на нітрилові рукавички, а не латексні або вінілові, в Південно-Східній Азії стали виникати фірми-одноденки, які вирішили заробити на проблемі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиТаїланд