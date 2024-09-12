США завершують роботу над дозволом для України на удари вглиб Росії, - Politico

Це рішення, обговорюване з Вашингтоном, Лондоном і Києвом, пов'язане з необхідністю посилення оборони України та запобігання новим атакам з боку Росії. Переговори також стосуються дозволу на використання британських ракет з американськими компонентами для ударів по Росії.

Раніше Білий дім був обережний у питаннях розширення застосування далекобійної зброї Україною, побоюючись ескалації конфлікту з Москвою. Однак останніми днями актуальність питання зросла на тлі поставок Іраном балістичних ракет Росії.

Рішення про зняття решти обмежень може бути ухвалено на зустрічі президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, запланованій на найближчу п'ятницю.

Протягом кількох місяців високопоставлені американські чиновники чинили опір закликам Києва та інших європейських країн зняти всі обмеження на використання подарованої американської зброї на території Росії.

У травні адміністрація Байдена ухвалила рішення дозволити Україні використовувати деякі види зброї для нанесення ударів на території Росії, але заборонила Києву використовувати ракети дальнього радіусу дії. Доводи Вашингтона на користь збереження решти обмежень коливалися між небажанням ескалації напруженості у відносинах із Москвою і тим, що Росія вивела занадто багато своїх дорогих цілей за межі досяжності, щоб Україна могла завдати по них удару, навіть якби дозвіл було отримано.

Американські чиновники також зазначають, що, оскільки армія більше не закуповує армійські тактичні ракетні комплекси, їхні запаси обмежені і наближаються до того рівня, коли США будуть стурбовані своїми власними запасами.

Виробник ракети, компанія Lockheed Martin, як і раніше, виробляє кілька сотень ракет на рік, але вони призначені для продажу союзникам за кордоном. Заміна цій зброї, ракета точного удару, тільки починає надходити на озброєння і не в тій кількості, щоб повністю замінити ракети, які зараз витрачаються.