США завершили следующий тарифный план пошлин Китая в размере 16 млрд долларов

Новости Политика 08.08.2018 - 07:44
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Пошлины вступят в силу 23 августа

США начнут взимать пошлины еще на 16 млрд долларов, согласно новому перечню товаров, импортируемых из Китая. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 7 августа, Торговое представительство США опубликовало окончательный список пошлин, содержащий 279 импортных товарных линий с Китаем на сумму 16 млрд долларов. Пошлины вступят в силу 23 августа.

Отмечается, что Торговое представительство значительно сократило оригинальный список товаров.

Напомним, в середине июня США ввели 25% пошлины на товары из Китая на общую сумму 50 млрд долларов. Свое решение Трамп объяснил тем, что Китай торгует якобы нечестно, воруя американские технологии.

4 августа Трамп заявил, что эффект от пошлин превысил ожидания.

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