США завдали серії ударів по базах бойовиків в Іраку

Збройні сили США завдали серії ударів по трьох об'єктах, які використовують бойовики угрупування "Катаїб Хезболла" в Іраку.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу оборонного відомства США.

"Сьогодні за вказівкою президента (США Джо – ред.) Байдена збройні сили США завдали ударів по трьох об'єктах, що використовуються підтримуваним Іраном угрупуванням ополчення "Катаїб Хезболла" та іншими пов'язаними з Іраном угрупованнями в Іраку. Високоточні удари є прямою відповіддю на серію нападів на персонал США в Іраку та Сирії з боку ополченців, що спонсоруються Іраном", - йдеться в повідомленні глави Пентагону.

За його словами, США не прагнуть ескалації конфлікту в регіоні, але готові вжити подальших заходів для захисту американських громадян.

Що передувало

Американські військовослужбовці отримали легкі поранення, а співробітника іракських сил безпеки було серйозно поранено внаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад, який стався 20 січня. Зазначається, що удар завдавався із застосуванням балістичного озброєння.

З початку війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС у жовтні минулого року, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку і ще 83 рази в Сирії з боку бойовиків, що підтримуються Іраном, зазвичай із застосуванням ракет і ударних безпілотників.