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США нанесли серию ударов по базам боевиков в Ираке

Среда 24 января 2024 04:49
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США нанесли серию ударов по базам боевиков в Ираке Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы США нанесли серию ударов по трем объектам, которые используют боевики группировки ""Катаиб Хезболла" в Ираке.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства США.

"Сегодня по указанию президента (США Джо – ред.) Байдена вооруженные силы США нанесли удары по трем объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой ополчения "Катаиб Хезболла" и другими связанными с Ираном группировками в Ираке. Высокоточные удары являются прямым ответом на серию нападений на персонал США в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополченцев", - говорится в сообщении главы Пентагона.

По его словам, США не стремятся к эскалации конфликта в регионе, но готовы принять дальнейшие меры для защиты американских граждан.

Что предшествовало

Американские военнослужащие получили легкие ранения, а сотрудник иракских сил безопасности был серьезно ранен в результате нападения на иракскую авиабазу Айн аль-Асад, которое произошло 20 января. Отмечается, что удар наносился с применением баллистического вооружения.

С начала войны между Израилем и боевиками ХАМАС в октябре прошлого года, американские военные подвергались нападениям по меньшей мере 58 раз в Ираке и еще 83 раза в Сирии со стороны поддерживаемых Ираном боевиков, обычно с применением ракет и ударных беспилотников.

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