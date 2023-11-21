США завдали авіаудару по бойовиках у відповідь на напад на базу в Іраку

За словами офіційних осіб, багаторакетний обстріл бази з боку іранських сил стався в понеділок і призвів до легких поранень і незначної шкоди інфраструктурі.

Представник Міністерства оборони США повідомив, що бойовий літак AC-130 завдав авіаудару по транспортному засобу в безпосередній близькості від бази.

Унаслідок цього загинуло приблизно від п'яти до восьми бойовиків.

Це вже четвертий авіаудар США

Відтоді, як бойовики ХАМАСу розпочали війну проти Ізраїлю, на Близькому Сході було здійснено десятки нападів на американські війська.

Зазначається, що це 65-й підтверджений напад на сили США в Іраку та Сирії з 17 жовтня.

Військова відповідь - це четвертий раз, коли США завдають авіаудару з моменту почастішання атак у жовтні. Решта контратак відбулися 26 жовтня, 8 і 12 листопада, всі в Сирії.

Атаки на бази США

За інформацією Центрального командування США, внаслідок таких атак станом на 25 жовтня поранення отримали 20 людей.

У відповідь США завдали ударів по двох об'єктах Ірану в Сирії. На тлі цих ударів по базах США на початку листопада Ірак відвідав держсекретар Ентоні Блінкен.