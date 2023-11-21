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США нанесли авиаудар по боевикам в ответ на нападение на базу в Ираке

Архивное фото: США нанесли авиаудар по боевикам в ответ на нападение на базу в Ираке (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Вчера вечером США нанесли авиаудары в ответ на нападение на авиабазу Аль-Асад в Ираке. В результате этого удалось ликвидировать несколько боевиков.

Об этом заявил представитель Минобороны США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По словам официальных лиц, многоракетный обстрел базы со стороны иранских сил произошел в понедельник и привел к легким ранениям и незначительному ущербу инфраструктуре.

Представитель Министерства обороны США сообщил, что боевой самолет AC-130 нанес авиаудар по транспортному средству в непосредственной близости от базы.

В результате этого погибло примерно от пяти до восьми боевиков.

Это уже четвертый авиаудар США

С тех пор, как боевики ХАМАСа начали войну против Израиля, на Ближнем Востоке были совершены десятки нападений на американские войска.

Отмечается, что это 65-е подтвержденное нападение на силы США в Ираке и Сирии с 17 октября.

Военный ответ - это четвертый раз, когда США наносят авиаудар с момента учащения атак в октябре. Остальные контратаки произошли 26 октября, 8 и 12 ноября, все в Сирии.

Атаки на базы США

По информации Центрального командования США, в результате таких атак по состоянию на 25 октября ранения получили 20 человек.

В ответ США нанесли удары по двум объектам Ирана в Сирии. На фоне этих ударов по базам США в начале ноября Ирак посетил госсекретарь Энтони Блинкен.

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