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США засуджують масований ракетний удар Росії по Україні, - Салліван

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Вашингтон, Вівторок 15 листопада 2022 18:44
США засуджують масований ракетний удар Росії по Україні, - Салліван Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки рішуче засуджують удари по Україні, які сьогодні, 15 листопада, зробили росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні удари Росії по Україні, які, судячи з усього, уразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по всій країні. Ми не втрачаємо з уваги, що, коли світові лідери зустрічаються на G20 на Балі, щоб обговорити питання, які мають велике значення для життя та засобів для існування людей у всьому світі, Росія знову загрожує цим життям та руйнує критично важливу інфраструктуру України", - заявив Салліван.

За його словами, такі дії Росії лише посилюють стурбованість "Великої двадцятки" дестабілізуючим впливом, який викликає путінська війна.

Салліван також запевнив, що США та союзники продовжуватимуть надавати Україні все необхідне для самооборони, зокрема системи ППО.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - резюмував радник президента США.

При цьому посол США в Україні Бріджит Брінк назвала атаку росіян "черговою хвилею жорстоких нападів".

"Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед безглуздим нападом Росії, а також з тими, хто бореться за захист України", - зазначила вона.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. У низці регіонів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

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