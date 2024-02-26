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США засудили парламентські та місцеві вибори у Білорусі

Вашингтон, Понеділок 26 лютого 2024 00:38
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США засудили парламентські та місцеві вибори у Білорусі Фото: США засудили парламентські та місцеві вибори у Білорусі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Спікер Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що вибори у Білорусі пройшли з порушеннями.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку відомства в соціальній мережі Twitter.

Міллер заявив, що білоруська влада зловживала виборами, через що вона не була демократичною.

"Усім незалежним політичним партіям було відмовлено в реєстрації. Білоруси, які перебувають за кордоном, могли голосувати лише у разі повернення до Мінська, де на них, швидше за все, чекали б репресії. Ці зловживання фактично заморозили справжню політичну діяльність і політичний дискурс у Білорусі", - йдеться у заяві.

За словами Міллера, організація з безпеки та співробітництва в Європі не змогла здійснити спостереження за виборами.

"Сполучені Штати визнають силу, стійкість та мужність громадянського суспільства та демократичного руху Білорусі. США знову закликають режим Лукашенка припинити репресії, звільнити всіх політичних в'язнів та розпочати діалог зі своїми політичними опонентами. Білоруський народ заслуговує на краще", - наголошується в документі.

Раніше ми писали, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що знову йтиме на вибори президента Білорусі.

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