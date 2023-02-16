США застосують уроки з війни в Україні для плану з оборони Тайваню, - Пентагон

Сполучені Штати Америки застосують уроки з війни в Україні для планування можливої оборони Тайваню у разі нападу Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Associated Press.

Пентагон не має можливості завчасно розмістити на Тайвані обладнання, якого він не має. Війна в Україні показала, що жодна західна країна не готова до великого конфлікту із звичайними озброєннями.

Заступник міністра оборони США Кетлін Хікс заявила, що до України скоріше застосовувався підхід "без попереднього розігріву", на відміну від "спланованого підходу, над яким ми працюємо для Тайваню".

Нагадаємо, у Центральному розвідувальному управлінні США вважають, що до 2027 року Китай може створити передумови для військового вторгнення до Тайваню.

Також ми писали, що в Тайвані зробили висновки та засвоїли важливі уроки російсько-української війни , що допоможе Тайбею стримати агресію Пекіна у разі нападу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .