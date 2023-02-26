У США заснували фонд з протезування українських військових, - Пентагон

За даними видання, фонд функціонує у штаті Флорида, його засновник Ірина Ващук-Дісципіо вивозить поранених за допомогою брата, який служить у ЗСУ.

Гроші на протези фонд збирає через пожертвування. При цьому Ващук поскаржилася виданню, що за рік роботи знайти фінансування стає дедалі складніше.

При цьому протези для українських військових коштують фонду 25-30 тисяч доларів кожен. Один із клієнтів фонду Руслан Тищенко розповів, що втратив ногу, коли намагався замінувати лінію фронту протитанковими мінами.

Інший український військовий підірвався на міні та втратив обидві ноги.

"Ми покладаємося на пожертвування, щоб мати можливість доставити сюди кожного солдата. Найбільше жертвують переважно американці", - розповіла засновниця фонду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міністерство оборони України планує вдосконалити роботу військово-лікарських комісій.

Крім того, голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що зараз Мінцифри та Міноборони опрацьовують цифрове посвідчення ветерана у "Дії".

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