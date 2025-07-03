ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В США засекретили національні кліматичні звіти: хто і навіщо приховав ймовірні ризики для суспільства

США, Четвер 03 липня 2025 08:20
UA EN RU
В США засекретили національні кліматичні звіти: хто і навіщо приховав ймовірні ризики для суспільства Ілюстративне фото: кліматичні дані (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США зникли з відкритого доступу національні звіти про зміни клімату для влади та громадськості. Експерти попереджають, що це може збільшити ризики для безпеки та життя мільйонів людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Вебсайти, що публікують важливі звіти про клімат США, зникли з вільного доступу.

Так, з понеділка, 30 червня, вебсайти, на яких розміщувалися національні кліматичні оцінки та Програма дослідження глобальних змін США, стали недоступні громадськості. При цьому не було жодних повідомлень чи перенаправлень на інші джерела.

У Білому домі, який відповідає за ці оцінки, повідомили, що дані зберігатимуться в NASA відповідно до законодавства. При цьому пошук документів на сайтах агентств поки не дає результатів.

Таким чином, ретельно перевірені звіти, які допомагають рятувати життя і економити кошти, стали недоступними без жодних пояснень.

Яка загроза втрати відкритого доступу до документів

Вчені вже б’ють на сполох через обмеження доступу до рецензованих звітів. Так, кліматологи наголошують, що відсутність відкритого доступу до надійних наукових оцінок ускладнить планування та захист від кліматичних загроз, підриваючи безпеку мільйонів американців.

Наприклад, кліматолог Кеті Джейкобс з Університету Аризони, яка керувала створенням звіту 2014 року, зазначила, що для осіб, які приймають рішення у різних куточках країни, критично важливо мати доступ до науково обґрунтованої інформації Національної оцінки клімату - найнадійнішого і найретельнішого джерела даних про кліматичні зміни в США.

"Якщо правда, що цей ключовий ресурс більше недоступний, це дуже сумний день для США. Це означає серйозне втручання у факти і обмеження доступу людей до необхідної інформації, що може значно збільшити ризики від кліматичних загроз", - заявила Джейкобс.

Відомий кліматолог з Гарварду Джон Голдрен, який раніше був науковим радником президента Обами і керував розробкою цих звітів, розповів, що після публікації 2014 року він спілкувався з губернаторами, мерами та іншими місцевими чиновниками. Вони підтверджували, що 841-сторінковий звіт допоміг їм ухвалювати важливі рішення - від планування будівництва доріг і морських дамб до перенесення генераторів у лікарнях із підвалів на дахи задля безпеки під час стихійних лих.

Нагадаємо, Європу атакувала хвиля рекордної спеки до +42°C

До речі, Японія взяла під приціл глобальне потепління, запустивши супутник IBUKI GW для спостереження за парниковими газами та кругообігом води. Новий космічний апарат від JAXA успішно вийшов на орбіту та розгорнув сонячні батареї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Угода по клімату
Новини
Пожежа в 9-поверхівці, серед поранених діти: що відомо про удар дронів по Одесі
Пожежа в 9-поверхівці, серед поранених діти: що відомо про удар дронів по Одесі
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви