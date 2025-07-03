В США засекретили національні кліматичні звіти: хто і навіщо приховав ймовірні ризики для суспільства

В США зникли з відкритого доступу національні звіти про зміни клімату для влади та громадськості. Експерти попереджають, що це може збільшити ризики для безпеки та життя мільйонів людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

Вебсайти, що публікують важливі звіти про клімат США, зникли з вільного доступу.

Так, з понеділка, 30 червня, вебсайти, на яких розміщувалися національні кліматичні оцінки та Програма дослідження глобальних змін США, стали недоступні громадськості. При цьому не було жодних повідомлень чи перенаправлень на інші джерела.

У Білому домі, який відповідає за ці оцінки, повідомили, що дані зберігатимуться в NASA відповідно до законодавства. При цьому пошук документів на сайтах агентств поки не дає результатів.

Таким чином, ретельно перевірені звіти, які допомагають рятувати життя і економити кошти, стали недоступними без жодних пояснень.

Яка загроза втрати відкритого доступу до документів

Вчені вже б’ють на сполох через обмеження доступу до рецензованих звітів. Так, кліматологи наголошують, що відсутність відкритого доступу до надійних наукових оцінок ускладнить планування та захист від кліматичних загроз, підриваючи безпеку мільйонів американців.

Наприклад, кліматолог Кеті Джейкобс з Університету Аризони, яка керувала створенням звіту 2014 року, зазначила, що для осіб, які приймають рішення у різних куточках країни, критично важливо мати доступ до науково обґрунтованої інформації Національної оцінки клімату - найнадійнішого і найретельнішого джерела даних про кліматичні зміни в США.

"Якщо правда, що цей ключовий ресурс більше недоступний, це дуже сумний день для США. Це означає серйозне втручання у факти і обмеження доступу людей до необхідної інформації, що може значно збільшити ризики від кліматичних загроз", - заявила Джейкобс.

Відомий кліматолог з Гарварду Джон Голдрен, який раніше був науковим радником президента Обами і керував розробкою цих звітів, розповів, що після публікації 2014 року він спілкувався з губернаторами, мерами та іншими місцевими чиновниками. Вони підтверджували, що 841-сторінковий звіт допоміг їм ухвалювати важливі рішення - від планування будівництва доріг і морських дамб до перенесення генераторів у лікарнях із підвалів на дахи задля безпеки під час стихійних лих.