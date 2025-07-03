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В США засекретили национальные климатические отчеты: кто и зачем скрыл вероятные риски для общества

США, Четверг 03 июля 2025 08:20
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В США засекретили национальные климатические отчеты: кто и зачем скрыл вероятные риски для общества Иллюстративное фото: климатические данные (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США исчезли из открытого доступа национальные отчеты об изменениях климата для власти и общественности. Эксперты предупреждают, что это может увеличить риски для безопасности и жизни миллионов людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Веб-сайты, публикующие важные отчеты о климате США, исчезли из свободного доступа.

Так, с понедельника, 30 июня, вебсайты, на которых размещались национальные климатические оценки и Программа исследования глобальных изменений США, стали недоступны общественности. При этом не было никаких сообщений или перенаправлений на другие источники.

В Белом доме, который отвечает за эти оценки, сообщили, что данные будут храниться в NASA в соответствии с законодательством. При этом поиск документов на сайтах агентств пока не дает результатов.

Таким образом, тщательно проверенные отчеты, которые помогают спасать жизни и экономить средства, стали недоступными без всяких объяснений.

Какова угроза потери открытого доступа к документам

Ученые уже бьют тревогу из-за ограничения доступа к рецензируемым отчетам. Так, климатологи отмечают, что отсутствие открытого доступа к надежным научным оценкам усложнит планирование и защиту от климатических угроз, подрывая безопасность миллионов американцев.

Например, климатолог Кэти Джейкобс из Университета Аризоны, которая руководила созданием отчета 2014 года, отметила, что для лиц, принимающих решения в разных уголках страны, критически важно иметь доступ к научно обоснованной информации Национальной оценки климата - самого надежного и тщательного источника данных о климатических изменениях в США.

"Если правда, что этот ключевой ресурс больше недоступен, это очень печальный день для США. Это означает серьезное вмешательство в факты и ограничение доступа людей к необходимой информации, что может значительно увеличить риски от климатических угроз", - заявила Джейкобс.

Известный климатолог из Гарварда Джон Голдрен, который ранее был научным советником президента Обамы и руководил разработкой этих отчетов, рассказал, что после публикации 2014 года он общался с губернаторами, мэрами и другими местными чиновниками. Они подтверждали, что 841-страничный отчет помог им принимать важные решения - от планирования строительства дорог и морских дамб до переноса генераторов в больницах из подвалов на крыши для безопасности во время стихийных бедствий.

Напомним, Европу атаковала волна рекордной жары до +42°C

Кстати, Япония взяла под прицел глобальное потепление, запустив спутник IBUKI GW для наблюдения за парниковыми газами и круговоротом воды. Новый космический аппарат от JAXA успешно вышел на орбиту и развернул солнечные батареи.

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