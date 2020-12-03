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США на заседании ОБСЕ: мы никогда не признаем российскую оккупацию Крыма

Вашингтон, Четверг 03 декабря 2020 18:55
США на заседании ОБСЕ: мы никогда не признаем российскую оккупацию Крыма
Фото: Стивен Бигун (flickr.com/fordschool)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Бигун поднял тему российской оккупации Крыма во время заседания Совета министров ОБСЕ. Он пообещал, что Вашингтон никогда не признает, что Крым принадлежит России.

Об этом сообщает телеканал "Голос Америки".

Представитель американского Госдепа подчеркнул, что вопрос Украины должен оставаться первым на повестке дня ОБСЕ, ведь российская агрессия привела к гибели более 13 тысяч украинцев. Он также напомнил о преследовании крымских татар на оккупированном полуострове.

"Недопустимо, что СММ ОБСЕ ежедневно сталкивается с притеснениями и препятствиями преимущественно на территориях, которые контролирует Россия. Никого не обманут настаивания Москвы на том, что Украина несет ответственность за конфликт на собственной территории", - заявил он.

Кроме того, Бигун призвал Москву выполнить все свои обязательства по урегулированию на Донбассе.

"США призывают Россию полностью выполнить ее обязательства согласно минским соглашениям. Мы никогда не признаем аннексию Крыма Россией", - подчеркнул он.

Напомним, до этого в США заявляли, что Украина должна быть свободной от вмешательства и агрессии со стороны России.

Кроме того, недавно НАТО пообещало расширить присутствие в Черноморском регионе и усилить помощь Украине на фоне российской милитаризации Крыма.

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