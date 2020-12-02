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США на виртуальном заседании министров ОБСЕ поднимут тему войны на Донбасса

Вашингтон, Среда 02 декабря 2020 21:25
США на виртуальном заседании министров ОБСЕ поднимут тему войны на Донбасса
Фото: Стивен Бигун (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Бигун поднимет вопросы войны на востоке Украины во время виртуальной встречи Совета министров ОБСЕ. Виртуальное заседание состоится 3 декабря 2020 года.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Помимо войны на Донбассе, представитель США планирует обсудить российскую оккупацию территорий Грузии, недавнее насилие в Нагорном Карабахе, Приднестровский конфликт в Молдове и другие злонамеренные действия России и гибридные угрозы.

Также США хотят коснуться темы внутриполитического кризиса в Беларуси.

"Министерская встреча ОБСЕ является важной возможностью привлечь внимание к текущим вызовам и возможностям укрепления региональной безопасности", - подчеркнули в американском Госдепе.

Напомним, Россия попыталась легитимизировать боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". Россияне планировали использовать с этой целью формата Арриа Совета безопасности ООН.

Кроме того, недавно Россия раскритиковала Францию за ее позицию относительно "формулы Штайнмайера". Москва призвала Париж "более ответственно" относиться к роли посредника.

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