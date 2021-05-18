США запустили спутник для обнаружения ракетных ударов

Американская космическая компания United Launch Alliance во вторник, 18 мая, осуществила успешный запуск ракеты Atlas V. Ракета вывела на земную орбиту военный спутник проекта SBIRS, который Пентагон использует для обнаружения ракетных ударов.

Это уже пятый подобный спутник в рамках проекта SBIRS. Спутник используют для отслеживания событий на Земле в инфракрасном диапазоне, а также в качестве части системы предупреждения о ракетном нападении.

SBIRS может определять траектории полета ракет, идентифицировать боевые части, а также выдавать целеуказания для перехвата ракет.

В период с 2011 по 2018 год ракета Atlas V вывела на орбиту четыре подобных спутника. Однако из-за развития гиперзвукового оружия американское оборонное ведомство передумало завершать проект SBIRS. Выведенные спутники дополнят, но затем заменят новыми аппаратами Next-Gen OPIR.