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США запустили спутник для обнаружения ракетных ударов

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Флорида, Вторник 18 мая 2021 22:04
США запустили спутник для обнаружения ракетных ударов Фото: United Launch Alliance запустила на орбиту военный спутник США (flickr.com/ulalaunch)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская космическая компания United Launch Alliance во вторник, 18 мая, осуществила успешный запуск ракеты Atlas V. Ракета вывела на земную орбиту военный спутник проекта SBIRS, который Пентагон использует для обнаружения ракетных ударов.

Запуск космической ракеты транслировался в YouTube.

Это уже пятый подобный спутник в рамках проекта SBIRS. Спутник используют для отслеживания событий на Земле в инфракрасном диапазоне, а также в качестве части системы предупреждения о ракетном нападении.

SBIRS может определять траектории полета ракет, идентифицировать боевые части, а также выдавать целеуказания для перехвата ракет.

В период с 2011 по 2018 год ракета Atlas V вывела на орбиту четыре подобных спутника. Однако из-за развития гиперзвукового оружия американское оборонное ведомство передумало завершать проект SBIRS. Выведенные спутники дополнят, но затем заменят новыми аппаратами Next-Gen OPIR.

Напомним, в конце апреля сверхтяжелая ракета Delta IV Heavy компании United Launch Alliance вывела на земную орбиту спутник Пентагона. Военный спутник засекречен, поэтому компания транслировала лишь запуск ракеты-носителя.

А недавно американская компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников для Интернет-сети Starlink.

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