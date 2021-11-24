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В США запустили ракету Falcon 9 с зондом DRAT для проверки системы защиты Земли

Автор: Иванна Шовкун

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") стартовала в США. Так испытают первую систему защиту Земли от астероидов и других потенциально опасных космических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Запустили ракету во вторник, 23 ноября, с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Она стартовала в 22:21 по местному времени (24 ноября в 08:21 по киевскому времени).

Зонд DART, когда отделится от ракеты, на протяжении почти года будет находиться в свободном полете. Он должен будет полететь в сторону двойного астероида Дидим-Диморф. Потом он столкнется с меньшим из них - Диморфом. По плану это произойдет между 26 сентября и 2 октября 2022 года.

Напомним, Илон Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon. Ракеты-носители будут использованы для запусков к МКС пилотируемого космического корабля Dragon V2.

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NASA