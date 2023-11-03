США запускают беспилотники над Сектором Газа для поиска заложников, - Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) запускают беспилотники над территорией Сектора Газа для сбора информации, которая помогла бы в поисках заложников, захваченных боевиками ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

О таких операциях рассказали агентству двое американских чиновников на условиях анонимности. Один из них уточнил, что Штаты проводили такие полеты БПЛА уже больше недели.

Согласно официальным данным США, 10 американцев остаются пропавшими без вести, и могут быть среди более чем 200 человек, которых боевики группировки ХАМАС захватили в качестве заложников в Секторе Газа при атаке на Израиль 7 октября.

В Штатах полагают, что пленников могут удерживать в обширной сети подземных туннелей ХАМАСа под Газой.

Наземная операция Израиля и окружение Газы

Напомним, в начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Тель-Авив объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи". В ее рамках на прошлой неделе ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска находятся на пике боевых действий после продвижения через окраины города Газа.

Вечером 2 ноября спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речи не идет.

Добавим, что недавно представитель Пентагона заявил, что американские коммандос в Израиле помогают найти более 200 заложников, которые были схвачены при нападении ХАМАС 7 октября.