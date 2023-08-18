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США запровадять мита на сталь з Канади, Китаю та Німеччини, - Reuters

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П'ятниця 18 серпня 2023 06:24
США запровадять мита на сталь з Канади, Китаю та Німеччини, - Reuters Фото: США запровадять мита на сталь з Канади, Китаю та Німеччини (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство торгівлі США повідомило про запровадження попереднього антидемпінгового мита на імпорт сталі з Канади, Німеччини та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому США не торнкулись п'яти інших країн, це принесло певне полегшення виробникам харчових банок, які побоювалися підвищення тарифів.

У відомстві заявили, що найвищі попередні антидемпінгові мита в розмірі 122,5% будуть накладені на жерстяну сталь, імпортовану з Китаю, в тому числі найбільшим виробником країни, Baoshan Iron and Steel.

На імпорт жерсті з Німеччини відомство запровадить попередні мита в розмірі 7,02% та 5,29% на імпорт з Канади.

Як розповіли у Міністерстві торгівлі США, мита не накладатимуться на блискучий срібний метал, який використовується в банках для харчових продуктів, фарби, аерозольних продуктів та інших ємностях, що імпортуються з Великобританії, Нідерландів, Південної Кореї, Тайваню і Туреччини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США шукають альтернативні шляхи для експорту зерна з України після виходу РФ з чорноморської угоди. Вашингтон веде переговори з Туреччиною та сусідніми країнами.

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