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США введут пошлины на сталь из Канады, Китая и Германии, - Reuters

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Пятница 18 августа 2023 06:24
США введут пошлины на сталь из Канады, Китая и Германии, - Reuters Фото: США введут пошлины на сталь из Канады, Китая и Германии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министерство торговли США сообщило о введении предварительной антидемпинговой пошлины на импорт стали из Канады, Германии и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом США не коснулись пяти других стран, это принесло определенное облегчение производителям пищевых банок, опасавшихся повышения тарифов.

В ведомстве заявили, что самые высокие предыдущие антидемпинговые пошлины в размере 122,5% будут наложены на жестяную сталь, импортированную из Китая, в том числе крупнейшим производителем страны, Baoshan Iron and Steel.

На импорт жести из Германии ведомство введет предварительные пошлины в размере 7,02% и 5,29% на импорт из Канады.

Как рассказали в Министерстве торговли США, пошлины не будут налагаться на блестящий серебряный металл, используемый в банках для пищевых продуктов, краски, аэрозольных продуктов и других импортируемых емкостях из Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Тайваня и Турции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США ищут альтернативные пути для экспорта зерна из Украины после выхода РФ из черноморского соглашения. Вашингтон ведет переговоры с Турцией и соседними странами.

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