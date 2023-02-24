США запровадять 200% мито на російський алюміній з 10 березня, - Білий дім

Сполучені Штати з 10 березня цього року вводять 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих товарів із Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена, опубліковану на сайті Білого дому .

"Для подальшого скорочення імпорту алюмінієвих продуктів та збільшення внутрішніх потужностей, я визначив необхідним та доречним запровадити з 10 березня 2023 року мито 200% на алюміній та алюмінієві товари, вироблені в Росії", - йдеться в документі.

Також зазначено, що США з 10 квітня запроваджують 200% мито на імпорт алюмінієвих товарів, у складі яких міститься будь-яка кількість первинного алюмінію, що було виплавлене в Росії.