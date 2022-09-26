США запровадили заборону вже проти четвертого іранського літака за польоти до Росії

Міністерство торгівлі США включило четвертий іранський транспортний літак до списку літаків, які порушують експортний контроль США відповідно до раніше введених санкцій адміністрації Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Транспортний літак американського виробництва, доданий до списку санкцій, кілька разів відвідував Росію без належного дозволу Міністерства торгівлі США.

19 вересня відомство додало до списку три іранські вантажні літаки Boeing 747. Четвертий літак належить іранській авіакомпанії Saha Airlines, яка є структурною частиною ВПС Ірану.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Міністерства розвідки та безпеки Ірану. Також до списку санкцій потрапив глава відомства Ісмаїл Хатіб.

Також стало відомо, що Сполучені Штати ввели санкції щодо трьох іранських компаній, які виробляють ударні безпілотники на замовлення російської армії.

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