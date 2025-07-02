США запровадили санкції проти великого кіберугруповання з Росії
Американський уряд запровадив санкції проти російської компанії Aeza Group та пов'язаної з нею глобальної мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
"Сьогодні OFAC вносить до санкційного списку Aeza Group - постачальника послуг так званого "надійного хостингу" (BPH), що відіграє ключову роль у забезпеченні кіберзлочинної інфраструктури, спрямованої проти користувачів у США та в усьому світі", - йдеться у заяві.
У повідомленні OFAC зазначається, що центральний офіс Aeza Group розташований у Санкт-Петербурзі. Компанія надавала послуги BPH кіберзлочинним угрупованням і розповсюджувачам шкідливого програмного забезпечення, зокрема операторам Meduza та Lumma.
Через інфраструктуру Aeza зловмисники здійснювали кібератаки на підприємства американського оборонно-промислового сектору, а також на технологічні компанії в інших країнах.
Крім основної компанії, під санкції потрапили також дві пов’язані фірми та четверо представників керівного складу Aeza Group.
Також, у взаємодії з британським Національним агентством з боротьби зі злочинністю (NCA), США запровадили обмеження проти філії Aeza Group, зареєстрованої у Великій Британії.
Кіберзлочини росіян
Російські хакери регулярно атакують цифрові системи України та країн Заходу.
У грудні 2024 року кіберугруповання РФ атакували держреєстри Міністерства юстиції України. Атаку було визнано наймасштабнішою за весь період війни.
Нещодавно в Україні було затримано хакера з угруповання, яке атакувало промислові підприємства у США, Канаді та низці європейських країн.
Тим часом американські правоохоронці розшукують шахрая, що видавав себе за радника президента США Дональда Трампа.
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