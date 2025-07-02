США запровадили санкції проти великого кіберугруповання з Росії

Американський уряд запровадив санкції проти російської компанії Aeza Group та пов'язаної з нею глобальної мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

"Сьогодні OFAC вносить до санкційного списку Aeza Group - постачальника послуг так званого "надійного хостингу" (BPH), що відіграє ключову роль у забезпеченні кіберзлочинної інфраструктури, спрямованої проти користувачів у США та в усьому світі", - йдеться у заяві.

У повідомленні OFAC зазначається, що центральний офіс Aeza Group розташований у Санкт-Петербурзі. Компанія надавала послуги BPH кіберзлочинним угрупованням і розповсюджувачам шкідливого програмного забезпечення, зокрема операторам Meduza та Lumma.

Через інфраструктуру Aeza зловмисники здійснювали кібератаки на підприємства американського оборонно-промислового сектору, а також на технологічні компанії в інших країнах.

Крім основної компанії, під санкції потрапили також дві пов’язані фірми та четверо представників керівного складу Aeza Group.

Також, у взаємодії з британським Національним агентством з боротьби зі злочинністю (NCA), США запровадили обмеження проти філії Aeza Group, зареєстрованої у Великій Британії.