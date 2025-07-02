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США ввели санкции против крупной кибергруппировки из России

Среда 02 июля 2025 03:56
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США ввели санкции против крупной кибергруппировки из России Иллюстративное фото: российские хакеры атаковали предприятия американского ОПК (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Американское правительство ввело санкции против российской компании Aeza Group и связанной с ней глобальной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

"Сегодня OFAC вносит в санкционный список Aeza Group - поставщика услуг так называемого "надежного хостинга" (BPH), который играет ключевую роль в обеспечении киберпреступной инфраструктуры, направленной против пользователей в США и во всем мире", - говорится в заявлении.

В сообщении OFAC отмечается, что центральный офис Aeza Group расположен в Санкт-Петербурге. Компания предоставляла услуги BPH киберпреступным группировкам и распространителям вредоносного программного обеспечения, в частности операторам Meduza и Lumma.

Через инфраструктуру Aeza злоумышленники осуществляли кибератаки на предприятия американского оборонно-промышленного сектора, а также на технологические компании в других странах.

Кроме основной компании, под санкции попали также две связанные фирмы и четверо представителей руководящего состава Aeza Group.

Также, во взаимодействии с британским Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA), США ввели ограничения против филиала Aeza Group, зарегистрированного в Великобритании.

Киберпреступления россиян

Российские хакеры регулярно атакуют цифровые системы Украины и стран Запада.

В декабре 2024 года кибергруппировки РФ атаковали госреестры Министерства юстиции Украины. Атака была признана самой масштабной за весь период войны.

Недавно в Украине был задержан хакер из группировки, которая атаковала промышленные предприятия в США, Канаде и ряде европейских стран.

Тем временем американские правоохранители разыскивают мошенника, выдававшего себя за советника президента США Дональда Трампа.

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