США ввели санкции против крупной кибергруппировки из России
Американское правительство ввело санкции против российской компании Aeza Group и связанной с ней глобальной сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
"Сегодня OFAC вносит в санкционный список Aeza Group - поставщика услуг так называемого "надежного хостинга" (BPH), который играет ключевую роль в обеспечении киберпреступной инфраструктуры, направленной против пользователей в США и во всем мире", - говорится в заявлении.
В сообщении OFAC отмечается, что центральный офис Aeza Group расположен в Санкт-Петербурге. Компания предоставляла услуги BPH киберпреступным группировкам и распространителям вредоносного программного обеспечения, в частности операторам Meduza и Lumma.
Через инфраструктуру Aeza злоумышленники осуществляли кибератаки на предприятия американского оборонно-промышленного сектора, а также на технологические компании в других странах.
Кроме основной компании, под санкции попали также две связанные фирмы и четверо представителей руководящего состава Aeza Group.
Также, во взаимодействии с британским Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA), США ввели ограничения против филиала Aeza Group, зарегистрированного в Великобритании.
Киберпреступления россиян
Российские хакеры регулярно атакуют цифровые системы Украины и стран Запада.
В декабре 2024 года кибергруппировки РФ атаковали госреестры Министерства юстиции Украины. Атака была признана самой масштабной за весь период войны.
Недавно в Украине был задержан хакер из группировки, которая атаковала промышленные предприятия в США, Канаде и ряде европейских стран.
Тем временем американские правоохранители разыскивают мошенника, выдававшего себя за советника президента США Дональда Трампа.
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