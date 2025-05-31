Шахрай видавав себе за радника Трампа: ФБР проводить розслідування

Американські правоохоронці розслідують серію шахрайських і фейкових звернень до посадовців та публічних осіб начебто від голови адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляють джерела видання, впродовж останніх тижнів сенатори, губернатори, керівники провідних американських компаній та інші публічні особи, отримували текстові повідомлення та телефонні дзвінки від особи, яка представлялася керівником апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Насправді сама чиновник таких звернень не робила.

Федеральне бюро розслідувань та Білий дім наразі намагаються встановити особу зловмисника і з’ясувати мету його дій. В ФБР повідомили, що наразі не вбачають у цьому інциденті слідів іноземного втручання.

Прес-секретар адміністрації Трампа Керолайн Левітт заявила, що Білий дім дуже серйозно ставиться до питань кібербезпеки усіх співробітників, і додала, що стосовно інциденту проводиться розслідування.

"ФБР з максимальною серйозністю ставиться до будь-яких загроз на адресу президента, його співробітників і нашої кіберінфраструктури. Забезпечення безпечної комунікації посадовців, які реалізують завдання президента, є пріоритетом", - зазначив директор ФБР Каш Пател.

Злам телефону

За інформацією джерел, Вайлз повідомила своїм колегам, що її особистий мобільний телефон міг бути зламаний, що ймовірно дозволило зловмиснику отримати доступ до контактів із приватними номерами впливових осіб країни. Йдеться саме про особистий телефон, а не про урядовий.

Деякі з отриманих дзвінків були зроблені голосом, схожим на голос Вайлз. Урядові чиновники підозрюють, що для цього могла бути використана технологія штучного інтелекту.

Частина текстових повідомлень містила прохання, які спершу сприймалися як офіційні. Наприклад, одного з членів Конгресу просили надати перелік осіб, яких може помилувати президент.

Деякі законодавці почали сумніватися у достовірності таких звернень після того, як "Вайлз" стала ставити запитання про Трампа, на які вона мала б знати відповіді, а в одному випадку надійшло прохання про переказ готівки.

Крім того, за словами осіб, які отримували повідомлення, стиль і граматика були непритаманні справжньому стилю спілкування Вайлз. Дзвінки та повідомлення також надходили з невідомих номерів.

За словами джерел, до розслідування інциденту вже долучилися американські спецслужби. Про кампанію з імітації Вайлз були поінформовані деякі члени Конгресу.

Як саме зловмисник отримав доступ до телефонної книги Вайлз, наразі не встановлено.

Сама чиновник закликала своїх контактів ігнорувати підозрілі повідомлення та вибачилася за ситуацію. Водночас, деякі адресати встигли поспілкуватися зі зловмисником, не здогадуючись про підміну. Інші, перш ніж відповідати, навпаки, зверталися до неї із запитаннями, щоб з'ясувати чи це справді вона.

Розсилання повідомлень тривало й останніми днями, - зокрема, коли Вайлз перебувала за межами країни разом із Трампом на Близькому Сході. Деякі радники Білого дому жартома констатували, наскільки "зайнятим" виглядає зловмисник.

Сьюзан Вайлз вважається однією з найближчих радників президента Дональда Трампа. Вона очолювала його виборчу кампанію, а згодом стала першою жінкою на посаді голови апарату Білого дому.

Керівник апарату Білого дому має широку мережу політичних зв’язків у Вашингтоні та Флориді, де тривалий час відігравала ключову роль у внутрішньопартійній політиці.