США запровадили санкції проти Росії за вплив на Молдову

Так, до санкційного списку США потрапили:

Костянтин Прокопович Сапожников - лідер групи зловмисного впливу. Організував змову з метою дестабілізації уряду Молдови на початку 2023 року.

Юрій Юрійович Маколов - займається матеріально-технічним забезпеченням змови з дестабілізації уряду Молдови.

Гліб Максимович Хлопонін - займається збором охорони різних урядових будівель у Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови.

Світлана Андріївна Бойко - старша членкиня групи шкідливого впливу і займається складанням бюджету для змови з дестабілізації уряду Молдови.

Олексій В'ячеславович Лосєв - проводить розвідку в Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови. Лосєв володіє майстернею Perko Julleuchter, що виробляє керамічні ліхтарі. Майстерня також потрапляє під американські санкції.

Василь Вікторович Громовиков - залучений до фінансування змови з дестабілізації уряду Молдови.

Анна Травнікова - залучена в операції впливу зловмисної групи впливу, спрямовані на іноземну аудиторію. Ці операції були спрямовані на те, щоб схилити громадську думку за кордоном на користь Росії в контексті триваючої війни Росії проти України.

Переворот у Молдові

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв про перехоплення українською розвідкою плану, розробленого Росією, націленого на руйнування політичної обстановки у Молдові. Метою цього плану є усунення демократичного режиму в країні та захоплення влади з боку Москви.

Президент Молдови Маяй Санду інформувала про наполегливі спроби Росії встановити проросійський уряд у Молдові, з метою використовувати територію країни як базу для воєнних дій проти України, аналогічно використанню Кремлем території Білорусі.