UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США запровадили санкції проти росіян, які доставляли зброю з КНДР до РФ

Архівне фото: США запровадили санкції проти росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 16 травня, запровадили санкції проти росіян, які організували постачання зброї з КНДР до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції щодо двох російських громадян і трьох російських організацій за сприяння постачанню зброї між Росією і Корейською Народно-Демократичною Республікою.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що США продовжуватимуть вживати заходів для притягнення до відповідальності тих, хто намагається полегшити постачання зброї та інших матеріальних засобів, щоб дозволити Росії вести війну.

До санкційного списку внесено власника ТОВ "Рафорт" Рафаеля Газаряна, главу ТОВ "Технології" Олексія Буднєва, а також компанії "Транс-Капітал", "Рафорт" і "Технології".

КНДР допомагає Росії

Після початку війни в Україні Росія стала отримувати військову допомогу від КНДР, яка публічно підтримала рішення диктатора Володимира Путіна. Армія РФ отримала від Північної Кореї артснаряди і балістичні ракети.

При цьому розвідка Південної Кореї підозрює, що Росія могла отримати від КНДР зброю, виготовлену в 1970-х роках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКНДРВійна в Україні