США ввели санкции против россиян, которые доставляли оружие из КНДР в РФ

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении двух российских граждан и трех российских организаций за содействие поставкам оружия между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что США будут продолжать принимать меры для привлечения к ответственности тех, кто пытается облегчить поставки оружия и других материальных средств, чтобы позволить России вести войну.

В санкционный список внесены владелец ООО "Рафорт" Рафаэль Газарян, глава ООО "Технологии" Алексей Буднев, а также компании "Транс-Капитал", "Рафорт" и "Технологии".