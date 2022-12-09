США запровадили санкції проти мережі компаній за торгівлю нафтою з Ірану

США ввели санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сітки Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США .

У партнерстві з високопосадовцями IRGC-QF мережа компаній Аяна сприяла постачанню іранської нафти до Китаю та Росії.

Компанії Аяна укладали міжнародні контракти з іноземними покупцями на продаж іранської нафти, організовували постачання нафти та допомагали відмивати доходи, приховуючи іранське походження продукції, а також те, що вигоду від цього отримували Корпус вартових ісламської революції – Сили Qods.

Крім Аяна, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкціонального переліку ще чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб, а також заблокувало майно одного судна, пов'язаного з операціями в обхід санкцій.

Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

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