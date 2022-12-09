США ввели санкции против сети компаний за торговлю нефтью из Ирана

США ввели санкции против сети международных компаний во главе с турецким бизнесменом Ситки Аяна, которые торговали иранской нефтью в обход международного эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США .

В партнерстве с высокопоставленными чиновниками IRGC-QF сеть компаний Аяна способствовала поставкам иранской нефти в Китай и Россию.

Компании Аяна заключали международные контракты с иностранными покупателями на продажу иранской нефти, организовывали поставки нефти и помогали отмывать доходы, скрывая иранское происхождение продукции, а также то, что выгоду от этого получали Корпус стражей исламской революции - Силы Qods.

Кроме Аяна, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в подсанкционный перечень еще четырех физических и 26 юридических лиц, а также заблокировало имущество одного судна, связанного с операциями в обход санкций.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

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