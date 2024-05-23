США можуть ввести санкції проти політиків Грузії через закон про іноагентів, - Politico

У Конгрес США планують внести законопроект про санкції проти провідних грузинських політиків через ухвалення скандального закону про іноагентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Документ, з яким ознайомилося Politico, підготували двоє сенаторів - демократка Жанна Шахін та республіканець Джим Ріш. Вони планують внести його до Конгресу пізніше у четвер, 23 травня.

Розроблений сенаторами Шахід та Ріш документ передбачає заборону на поїздки в США та інші санкції щодо грузинських політиків, звинувачених у "перешкоджанні євроатлантичній інтеграції Грузії" та причетності до "корупції, порушень прав людини та зусиль щодо просування закону про іноагентів або сприяння його прийняттю".

Також в документі пропонується зупинити американсько-грузинського стратегічного діалогу, в рамках якого Тбілісі та Вашингтон співпрацювали з питань безпеки та демократії.