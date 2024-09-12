США запровадили посилені санкції проти Росії в IT сфері: список

Нагадаємо, що днями Google заборонив реєстрацію у своїх сервісах за допомогою номерів РФ.

Крім того, ми повідомляли, що нещодавно Штати заблокували десятки пропагандистських російських медіа. Американці виявили, що росіяни маскували фейкові сайти під популярні американські та європейські ресурси.

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