США запровадили посилені санкції проти Росії в IT сфері: список

Сполучені Штати Америки запровадили посилені санкції проти Росії в IT сфері. Низка провідних компаній вже оголосилп про вихід з російського ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Відразу декілька провідних компаній і сервісів оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів уже з 12 вересня.
Серед нових санкцій:
Варто зауважити, що нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів.
"У листопаді 2022 року Санкційна група Єрмака-Макфола вперше запропонувала IT-санкції проти РФ. Після тривалих консультацій дякуємо партнерам за рішучі дії. Держава-агресор має відчути повну міжнародну ізоляцію за свої злочини", - наголосили в МЗС.
Нагадаємо, що днями Google заборонив реєстрацію у своїх сервісах за допомогою номерів РФ.
Крім того, ми повідомляли, що нещодавно Штати заблокували десятки пропагандистських російських медіа. Американці виявили, що росіяни маскували фейкові сайти під популярні американські та європейські ресурси.
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