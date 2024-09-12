США ввели усиленные санкции против России в IT сфере: список

Напомним, что на днях Google запретил регистрацию в своих сервисах с помощью номеров РФ.

Кроме того, мы сообщали, что недавно Штаты заблокировали десятки пропагандистских российских медиа. Американцы обнаружили, что россияне маскировали фейковые сайты под популярные американские и европейские ресурсы.

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