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США ввели усиленные санкции против России в IT сфере: список

Фото: США ввели усиленные санкции против России (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки ввели усиленные санкции против России в сфере IT. Ряд ведущих компаний уже объявил о выходе с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Сразу несколько ведущих компаний и сервисов объявили о выходе с российского рынка или о введении новых ограничений для российских пользователей уже с 12 сентября.

Среди новых санкций:

  • Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил российских блогеров возможности получать доход через AdSense;
  • Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о полном выходе с российского рынка;
  • Сервис Notion, использовавшийся для организации работы и управления проектами, стал недоступным в РФ;
  • Сервис Miro не будет обслуживать российские и белорусские аккаунты;
  • Компания Microsoft приступила к отключению российских пользователей от своих облачных сервисов;
  • Сервис Slack выходит с российского рынка, прекращая обслуживание корпоративного мессенджера;
  • Системы CAD, Autodesk вышли из России, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны.

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Следует отметить, что новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам.

"В ноябре 2022 года Санкционная группа Ермака-Макфола впервые предложила IT-санкции против РФ. После длительных консультаций благодарим партнеров за решительные действия. Государство-агрессор должно почувствовать полную международную изоляцию за свои преступления", - подчеркнули в МИД.

Напомним, что на днях Google запретил регистрацию в своих сервисах с помощью номеров РФ.

Кроме того, мы сообщали, что недавно Штаты заблокировали десятки пропагандистских российских медиа. Американцы обнаружили, что россияне маскировали фейковые сайты под популярные американские и европейские ресурсы.

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