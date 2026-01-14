США запросили у Європи розвіддані щодо цілей в Ірані, - WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до європейських країн за розвідданими щодо цілей на території Ірану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За даними джерел видання з-поміж європейських чиновників, представники адміністрації Трампа 12 січня попросили їх країни поділитися розвідданими про можливі цілі на території Ірану.

Один з європейських чиновників зазначив, що Вашингтон навряд чи завдасть ударів по ядерних об'єктах, але може вжити заходів проти керівників організацій, відповідальних за насильство на протестах в Ірані.

Водночас, за інформацією джерел Politico, можливості США щодо силового впливу на Іран істотно обмежені.

Як зазначає видання, американські військові кораблі та особовий склад, які колись були в розпорядженні адміністрації президента США на Близькому Сході, були перекинуті в Карибський басейн.

"Президент, як і раніше, може віддати наказ про нанесення повітряного удару по керівництву Ірану або по військових об'єктах, але його вибір істотно скорочений навіть у порівнянні з червнем минулого року, коли США завдали удару по іранських ядерних об'єктах", - пише Politico.

Крім того, як зазначає видання, адміністрація Трампа повинна буде узгодити плани можливого застосування сили з Конгресом, що також обмежує її можливості.