США запросили арабських та ізраїльських міністрів на саміт НАТО у Вашингтоні, - FT

За даними видання, саміт надає президенту США Джо Байдену можливість продемонструвати свою політику зміцнення міжнародних партнерств і альянсів Вашингтона. Але він також продемонструє те, що багато дипломатів вважають протиріччями в позиції Вашингтона щодо України та війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

У той час як країни-члени НАТО одностайні в підтримці України в її боротьбі з Росією, багато членів і партнери НАТО глибоко розділені з приводу війни Ізраїлю з ХАМАСом у Газі.

Зазвичай НАТО запрошує на щорічну зустріч хоча б деяких своїх партнерів, але на ювілейний саміт США запросили міністрів закордонних справ із 31 країни, що підтримує партнерські відносини з альянсом, включно з Японією, Австралією і Південною Кореєю, частково для того, щоб запобігти можливій напруженості у зв'язку із запрошенням Ізраїлю.

Серед запрошених арабських країн - Єгипет, Йорданія, Катар, Туніс, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн.