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США пригласили арабских и израильских министров на саммит НАТО в Вашингтоне, - FT

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты пригласили министров иностранных дел Израиля и нескольких арабских стран на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне в следующем месяце, и тем самым усилили напряженность в связи с войной в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial TImes.

По данным издания, саммит предоставляет президенту США Джо Байдену возможность продемонстрировать свою политику укрепления международных партнерств и альянсов Вашингтона. Но он также продемонстрирует то, что многие дипломаты считают противоречиями в позиции Вашингтона по Украине и войне между Израилем и ХАМАСом.

В то время как страны-члены НАТО единодушны в поддержке Украины в ее борьбе с Россией, многие члены и партнеры НАТО глубоко разделены по поводу войны Израиля с ХАМАСом в Газе.

Обычно НАТО приглашает на ежегодную встречу хотя бы некоторых своих партнеров, но на юбилейный саммит США пригласили министров иностранных дел из 31 страны, поддерживающей партнерские отношения с альянсом, включая Японию, Австралию и Южную Корею, отчасти для того, чтобы предотвратить возможную напряженность в связи с приглашением Израиля.

Среди приглашенных арабских стран - Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

Саммит НАТО

В столице США пройдет юбилейный саммит НАТО, посвященный 75-летию создания Североатлантического альянса. Это знаменательное событие знаменует собой незыблемую приверженность стран-членов делу обеспечения мира и безопасности в Европе и за ее пределами.

Для Украины этот саммит имеет особое значение. Ожидается, что лидеры стран НАТО подтвердят свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Как отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Западу необходимо продемонстрировать России решимость вести долгосрочный конфликт, если потребуется, и оказать Украине всестороннюю помощь в ее стремлении к свободе и демократии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа