США запропонують Зеленському відмовитися від територій в обмін на "економічні вигоди" - NYT

За даними NYT, американський лідер активізував зусилля, щоб схилити президента України Володимира Зеленського до укладення угоди з Москвою. Київ хочуть переконати не наполягати на збереженні за Україною окупованих територій східних областей.

Натомість, за твердженням видання, США обіцяють Україні можливі економічні вигоди, якщо Київ відмовиться від своїх заперечень проти угоди, навіть якщо вона буде складена здебільшого на умовах Росії.

Очікується, що позицію Вашингтона Зеленському представить спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф під час зустрічі в Осло сьогодні, 20 жовтня.

До розмови дистанційно долучиться зять американського президента Джаред Кушнер. Про це йдеться в заяві норвезького уряду.

У переговорах також мають взяти участь прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб.

Після зустрічі із Зеленським представники США вирушать до Путіна

Наступного дня після переговорів в Осло Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають приїхати до Санкт-Петербурга, де зустрінуться з російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними NYT, там представники Трампа зроблять наступний крок у своїх зусиллях продемонструвати переваги укладення угод із Путіним, домігшись звільнення американця, який тривалий час перебував у полоні.